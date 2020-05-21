YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Pazar tezgahlarında 3 metre mesafe ayarı

Pazar tezgahlarında 3 metre mesafe ayarı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.05.2020 14:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, daha önce pazar yerlerinin düzenlenmesine yönelik genelge sonucu işi sıkı tutan İlkadım Belediyesi ilçede kurulan halk pazarlarında korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri düzenli uyguluyor.Pazar yerlerinde yeni tip korona virüs salgınına karşı ilave tedbirler alan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkışına uyarı afişler ve demir bariyerler yerleştirerek tedbirleri üst düzeyde tutuyor.

İçişleri Bakanlığınca, daha önce pazar yerlerinin düzenlenmesine yönelik genelge sonucu işi sıkı tutan İlkadım Belediyesi ilçede kurulan halk pazarlarında korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri düzenli uyguluyor.
Pazar yerlerinde yeni tip korona virüs salgınına karşı ilave tedbirler alan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkışına uyarı afişler ve demir bariyerler yerleştirerek tedbirleri üst düzeyde tutuyor. Girişlerde vatandaşlara el dezenfektanı ve maske veren ekipler pazar yerine giriş ve çıkışları ayrı tutarak, tezgah aralarındaki mesafeyi en az 3 metre olacak şekilde kurulum yapılmasını sağlıyor. Pazarlar içlerinde ateş ölçümü ve kontrollü yapılırken, ’seçmece’ alışverişe izin verilmiyor. Talep edilen ürünler maske ve eldiven kullanılan pazarcılar tarafından hazırlanıyor. Pazarlarda vatandaşların ve esnafın uyması gereken tedbirler anonslarla duyuruluyor.

"Denetimlerimiz titizlikle devam edecek"
İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı pazar yerlerinde denetimlere devam ettiklerini belirterek, “Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmalarını istiyoruz. Bu dönemin özel bir dönem olduğunu halkımızın bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatması için ekiplerimizle yoğun mesai harcıyoruz. Pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu ve uyulacak kuralları ekiplerimiz araçlarından sürekli anons sistemi ile pazarlarımızda duyuru yapıyor. Pazarcı esnafımızı da kişisel hijyen kurallarına da uyması ile koruyucu önlemlerimize devam edeceğiz. Bu husus zabıtalarımız tarafından da titizlikle denetlenecek" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Yalova’da devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yalova’da devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Samsun Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
05:04
Öğle
12:36
İkindi
16:34
Akşam
19:59
Yatsı
21:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Gönül Eczanesi
Ilkadim
Meydan Eczanesi
Ilkadim
Rendeci Eczanesi
Ilkadim
Defne Eczanesi
Atakum
Dilşat Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Dr. Gökosmanoğlu: “Tiroit kanserinde erken tanı başarıyı arttırır”

Dr. Gökosmanoğlu: “Tiroit kanserinde erken tanı başarıyı arttırır”

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.