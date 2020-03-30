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Pazar ve marketlere çocukların girişi yasak

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.03.2020 13:51 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, pazar ve market yerlerine çocukların girişinin yasaklandığını duyurdu.Deveciler, her yerde olduğu gibi ilçemizde de alınan karar gereği "Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pazar yerleri, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı gereğince yasaklanmıştır."dedi.

Pazar ve marketlere çocukların girişi yasak

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, pazar ve market yerlerine çocukların girişinin yasaklandığını duyurdu.
Deveciler, her yerde olduğu gibi ilçemizde de alınan karar gereği "Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pazar yerleri, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı gereğince yasaklanmıştır."dedi. Uygulanmaya 30 Mart tarihi itibarı ile başlanacağını belirten Deveciler, halkımızın sağlık için kararlara uymasını istedi.

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