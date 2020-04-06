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Pazar yerinde maske dağıtılıp bilgilendirme yapıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 06.04.2020 15:07 | Son Güncelleme

Giresun Belediyesi koronavirüse karşı her alanda önlemlerini artırmaya devam ediyor.Bu kapsamda koronavirüs salgınına karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Giresun Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından pazar yerinde vatandaşlara ve pazarcı esnafına tıbbi maske dağıttı.Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; pazar yerlerinde sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında maske dağıtırken, sağlık tedbirleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Giresun Belediyesi koronavirüse karşı her alanda önlemlerini artırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda koronavirüs salgınına karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Giresun Belediyesi, toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından pazar yerinde vatandaşlara ve pazarcı esnafına tıbbi maske dağıttı.
Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; pazar yerlerinde sağlıklı bir alışveriş ortamı sunabilmek için pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında maske dağıtırken, sağlık tedbirleri konusunda da uyarılarda bulundu. Maske takmayan kişiler ise kesinlikle pazar yerlerine alınmıyor.
Her alanda etkin bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Hemşehrilerimizin kendilerini koronavirüs riskinden korumaları için pazarcı kardeşlerimiz ve vatandaşlarımıza maske dağıttık. Vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık sorunu yaşamamaları için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Sizlerden ricamız, zorunda kalmadıkça evden çıkmamanız. Çıkmak zorundaysanız da sosyal mesafenizi korumanızdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. En önemli tedbir risk almamaktır” dedi.

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