Pazar yerlerinde denetim

Adana’da korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde denetimler sürüyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca “İl Pandemi Kurulu Kararlarına” istinaden korona virüs salgınından korunmak için alınan kararlar doğrultusunda pazar yerlerinde uyulması gereken tedbirlerle ilgili denetim yapıldı.

Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ile İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar’ın katıldığı denetimde, il genelinde hizmet veren pazar yerlerinde yapılan incelemeler sırasında pazarcı esnafına virüsten korunmak için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi verilerek belirlenen kurallara uymaları istendi.

