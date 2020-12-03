Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbir ve önlemlere bir yenisi daha eklendi. 7 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Kütahya’da tüm pazar yerlerinde “HES Kodu” uygulaması başlıyor.

Testi pozitif çıkanlar, temaslı olanlar, karantinada olması gerekirken kuralları ihlal edenler ve risk durumlarıyla ilgili takip sistemi olan HES uygulamasından kod almayanlar pazar yerlerine alınmayacak.

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek, toplum sağlığını korumak amacıyla 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren Kütahya’daki pazar yerlerine Hayat Eve Sığar koduyla (HES) girilebilecek.

Kütahya Valiliği koordinasyonunda başlatılan uygulama kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen özel güvenlik görevlileri pazar yeri girişlerinde vatandaşa ve esnafa HES Kodu sorgulaması yapacak.

