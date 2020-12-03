YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Pazar yerlerinde “HES Kodu” uygulaması

Pazar yerlerinde “HES Kodu” uygulaması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.12.2020 19:44 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbir ve önlemlere bir yenisi daha eklendi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbir ve önlemlere bir yenisi daha eklendi. 7 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Kütahya’da tüm pazar yerlerinde “HES Kodu” uygulaması başlıyor.
Testi pozitif çıkanlar, temaslı olanlar, karantinada olması gerekirken kuralları ihlal edenler ve risk durumlarıyla ilgili takip sistemi olan HES uygulamasından kod almayanlar pazar yerlerine alınmayacak.
Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek, toplum sağlığını korumak amacıyla 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren Kütahya’daki pazar yerlerine Hayat Eve Sığar koduyla (HES) girilebilecek.
Kütahya Valiliği koordinasyonunda başlatılan uygulama kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen özel güvenlik görevlileri pazar yeri girişlerinde vatandaşa ve esnafa HES Kodu sorgulaması yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:56
Öğle
12:55
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:07

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Beyza Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Tavşanlı Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.