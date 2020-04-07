YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı

Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.04.2020 17:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan semt pazarlarında korona virüs salgınına karşı önlemler arttırıldı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan semt pazarlarında korona virüs salgınına karşı önlemler arttırıldı. Pazar yerine gelenleri dezenfekte edip ateşini ölçen ekipler, vatandaşların sosyal mesafe kuralı maske ve eldiven kullanım zorunluluğunu da sıkı takip ediyor.
Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele için yayınladığı genelge kapsamında semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçenin değişik yerlerinde farklı zamanlarda belediye tarafından yaptırılan uzay çatılı pazar yerlerine alış verişe gelen vatandaşları zabıta ekipleri sıkı kontrolden geçiriyor. Pazarlarda sebze ve meyve gibi zaruri gıda ihtiyaçları haricinde tezgahların kurulmamasını, satış yapacak tezgahlar arasında 3 metre mesafe bulunmasını, pazar giriş ve çıkışının farklı noktadan kontrollü olarak yapılmasını içeren genelge ile ilgili Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. Alınan tedbirler kapsamında semt pazarlarının girişlerine zabıta tarafından bariyerler kurarak kontrol sağlıyor.
Vatandaşların Pazar yerine girmeden önce vücut ısıları ölçülüp Pazar yeri girişinde bulunan dezenfektanla elleri dezenfekte edildikten sonra pazar yerlerine alınıyor. Pazara alışverişe gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uyarılıp evlerine gönderilirken, çok acil ihtiyaçlarının olduğunu belirten kimi vatandaşlarda girişte bekletilerek, ihtiyaçları zabıta ekipleri tarafından alınıyor. Pazar yerinde alışverişini yapan vatandaşlar pazar yerinin farklı noktalarından giriş çıkış yaptırılıyor. Zabıta ekipleri sadece vatandaşı değil Pazar esnafını da denetliyor. Pazarcıların arasındaki mesafede zabıta ekipleri tarafından hassasiyetle kontrol edilirken, pazarcıların maske ve eldiven takmasına dikkat ediliyor. Zabıta ekipleri vatandaşın meyve ve sebzelere dokunmasına izin vermeyip istenilen ürünlerin pazarcı esnafı tarafından poşetlenip tartılmasına özen gösteriliyor.
Alınan tedbirleri olumlu bulan vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:37
Sabah
06:00
Öğle
12:38
İkindi
16:14
Akşam
19:05
Yatsı
20:22

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Açelya Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
İrem Eczanesi
Sehitkamil
Şirin Merve Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
B. Arsu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.