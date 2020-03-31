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Pazar Yerlerine El Dezenfektanı konuldu

NİĞDE HABERLERİ  | 31.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında pazar yerleri girişlerine el dezenfektan aparatı konuldu.Niğde Belediyesi, korona virüs riskine karşı başlattığı hijyen çalışmalarını sürdürdü.

Pazar Yerlerine El Dezenfektanı konuldu

Korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında pazar yerleri girişlerine el dezenfektan aparatı konuldu.
Niğde Belediyesi, korona virüs riskine karşı başlattığı hijyen çalışmalarını sürdürdü. Hijyen çalışmaları kapsamında ana cadde, bulvar ve sokaklarının yanı sıra çocuk parkları ile otobüs duraklarını temizleyen belediye ekipleri, halkın kişisel hijyenini sağlamak için de pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatı koydu.
Ayrıca Niğde Belediyesi Zabıta ekiplerince pazar yerlerinde denetim yapılarak tezgah aralarının mesafeleri kontrol edilerek bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada pazar esnafına vatandaşların sebze ve meyveleri seçmemeleri konusunda hassasiyet göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, uygulamanın Selçuk Mahallesi’nde bulunan Salı pazarı ile başladığını belirterek, " Halkımızın pazar yerine girişinde ve çıkışında ellerini temizlemesini sağladık. Bilindiği gibi virüs temas yoluyla da geçiyor. Pazar yerinde de el teması oldukça fazla. Bu nedenle halkımızın ellerini titiz bir şekilde dezenfekte etmesini istiyoruz" dedi.
Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamanın genişleyerek devam edeceğini bildiren Başkan Özdemir, "Diğer pazar yerlerimizin girişlerine de dezenfektan makinesi koyacağız. Halkımız, gıda ihtiyacını karşılamak için geldiği pazar yerlerinde hem girişte hem çıkışta ellerini dezenfekte edebilecektir" diye konuştu.
Trafik Işıkları ’Evde Kal’ Çağrısı
Korona virüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla Niğde’de trafik sinyalizasyon sistemleri üzerinde çağrıda bulunuldu.
Niğde Belediyesi, korona virüs salgının yayılımını azaltmak için şehirdeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa ’Evde kal’, yeşil ışığa da ’Eve git’ yazıları yerleştirerek vatandaşları evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

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Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
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Camardi
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