YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Pazara alanına gelenlerin ateşleri ölçüldü, maskeli girmesi sağlandı

Pazara alanına gelenlerin ateşleri ölçüldü, maskeli girmesi sağlandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 18.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında halk pazarına gelenlerin zabıta ekiplerince ateşleri ölçülürken alana maskeli girmesi sağlandı.Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale’de önlemler üst düzeyde alınıyor.

Kırıkkale’de korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında halk pazarına gelenlerin zabıta ekiplerince ateşleri ölçülürken alana maskeli girmesi sağlandı.
Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale’de önlemler üst düzeyde alınıyor. Kırıkkale’de kurulan Fabrikalar Mahallesindeki kapalı halk pazarının giriş ve çıkışları kontrol altında tutulurken burada ücretsiz maske de dağıtılıyor. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, girişte vatandaşların ateşini ölçerken maske takmayanların pazara maskeli girmesi sağlandı. Pazarcı esnafı ise sosyal mesafe kurallarına uyarak tezgahlarını açtı. Pazar esnafının maske ve eldivenleri de kontrol edilirken müşterilerin ürünleri seçmesine ise izin verilmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Hedefleri 10 bin maske üretmek

Hedefleri 10 bin maske üretmek

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
05:57
Öğle
12:50
İkindi
16:34
Akşam
19:34
Yatsı
20:58

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Özlem Eczanesi
Merkez
Yanardağ Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırıkkale'de ücretsiz 50 bin maske dağıtılacak

Kırıkkale'de ücretsiz 50 bin maske dağıtılacak

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Erkek çocuğa fuhuş yaptıran çete çökertildi

Erkek çocuğa fuhuş yaptıran çete çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.