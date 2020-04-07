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Pazara alınmayan yaşlı kadının alışverişini zabıta yaptı

ISPARTA HABERLERİ  | 07.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Isparta’da pazar yerine alınmayan 75 yaşındaki kadının alışverişini zabıta ekipleri yaptı.

Isparta’da pazar yerine alınmayan 75 yaşındaki kadının alışverişini zabıta ekipleri yaptı. Yaşlı kadın, evden çıkmaması konusunda uyarılarak evine gönderildi.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu konuda pazar yerlerindeki denetimler de arttırıldı. Isparta’da Salı Pazarı’na gelen 75 yaşındaki Yüksel Ünlü, Isparta Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunduğu gerekçesiyle pazar yerine alınmadı. Yaşlı kadının pazardan ihtiyaçlarını alma ısrarı üzerine zabıta ekipleri, alınacaklar listesi oluşturarak, Yüksel Ünlü’ye alışveriş yaptı. Alışverişten sonra zabıta ekipleri, Ünlü’yü eve gitmesi ve evden çıkmaması konusunda uyardı. Bunun üzerine Yüksel Ünlü, pazar arabasını alarak evinin yolunu tuttu.

“Bir aydır çıkmıyordum ama evde eksik tükenmiyor”
Bir aydır evden çıkmadığını belirten Yüksel Ünlü, “Evde eksik tükenmiyor, eşim de pek fazla alışveriş yapmayı bilemiyor. Çocuklarım hep dışarıda. Ben telefonla aramayı beceremem. Çıkmanın yasak olduğunu, her şeyi biliyorum” diye konuştu.

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