Pazarcı esnafına tulum giyme zorunluluğu getirildi

Isparta’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre pazarcı esnafına tulum giyme zorunluğu getirilirken, toplu konut, apartman gibi yerlerin bahçelerinde toplu halde bulunulması yasaklandı.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, pazarcı esnafının düzenli olarak tulum giymesine karar verirken, tulumların Isparta Valiliği tarafından temin edileceği ve ilgili meslek odası tarafından esnafa dağıtılacağı bildirildi.

Toplu konut alanlarındaki spor ve oyun alanları kapatılacak

Ayrıca kurul kararına göre toplu konut, site, apartman bahçelerinde toplu halde bulunulması yasaklanırken, spor salonu, oyun alanı ve kamelya gibi yerlerin kapatılacağı belirtildi. Yasaklara uymayan site yöneticileri ve site sakinleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacak.

İkinci bir duyuruya kadar istifa etmelerine izin verilmeyecek

Öte yandan pandemi süreci kapsamında Isparta’daki bakım kuruluşları ile özel huzurevi, yaşlı bakım merkezleri ve özel engelli bakım kuruluşlarında çalışmakta olan, bakım, sağlık hizmeti veren personelin ikinci bir duyuruya kadar istifa/sözleşme feshine izin verilmeyecek.

