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Pazarcı esnafından Başkan Serkan Acar’a tam destek

İZMİR HABERLERİ  | 03.04.2020 09:59 | Son Güncelleme

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ziyaret eden İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Aliağa Belediyesinin pazaryerlerinde halk sağlığı açısından aldığı tedbirleri desteklediklerini, Aliağa’ya ilçe dışından gelen pazarcıların pazaryerlerinde yaptıkları protesto gösterilerini kınadıklarını söyledi.İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Aliağa’ya ilçe dışından gelen pazarcıların pazaryerlerinde yaptıkları protesto gösterilerinin ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a ziyarette bulundu.

Pazarcı esnafından Başkan Serkan Acar’a tam destek

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ziyaret eden İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Aliağa Belediyesinin pazaryerlerinde halk sağlığı açısından aldığı tedbirleri desteklediklerini, Aliağa’ya ilçe dışından gelen pazarcıların pazaryerlerinde yaptıkları protesto gösterilerini kınadıklarını söyledi.
İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Aliağa’ya ilçe dışından gelen pazarcıların pazaryerlerinde yaptıkları protesto gösterilerinin ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a ziyarette bulundu. Makam odasında gerçekleşen görüşmede Menemen Pazarcılar Derneği Başkanı Ahmet Altay ile İzmir Balıkçılar Temsilcisi Zülfikar Akay da yer aldı.

"Kınıyoruz"
Aliağa Belediyesinin pazar yerlerinde halk sağlığı açısından aldığı tedbirleri desteklediklerini belirten İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, yapılan protestoları kınadıklarını söyledi. Aliağa Belediyesi tarafından hem toplum sağlığını hem de Aliağa halkını korumaya yönelik bir uygulamaya gidildiğini de ifade eden Faysal Acar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen virüsle ilgili geçtiğimiz günlerde belediyemiz tarafından hem toplum sağlığını hem de Aliağa halkını korumaya yönelik bir uygulamaya gidildi. Belediyemizin tedbirlere yönelik çalışmalarını takdir ediyoruz. Bu süreçte esnafımızı temsil etmeyen birkaç protestocunun konuyu yanlış algılayarak maalesef tatsız birkaç söylemi olmuştur. Bunu kınıyoruz ve tasvip etmiyoruz. Belediye başkanımızın ve belediye yönetiminin halk sağlığı açısından aldığı tedbirlere desteğimizi belirtmek istiyoruz. Biz esnaf temsilcileri olarak ’önce sağlık’ diyoruz ve Aliağa’mıza en sağlıklı ve en makul fiyatta gıdayı sunmak için her zaman hazırız. Başkanımıza alınan bu tedbirlere yönelik şahsım, esnaf arkadaşlarımız ve Aliağa halkı adına teşekkür ediyorum. Ayrıca aralarında esnaf olmayan kişilerin de bulunduğu bir grubun kolluk kuvvetlerine karşı yaptığı tatsız söylemi de kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Yapılan davranış karşısında onlar adına özür diliyoruz. Yapılanların esnafımız ve halk adına yapıldığının farkındayız."

"Süreci hep birlikte götürüyoruz"
İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar’ın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilçelerdeki en riskli yerlerin insanların toplu olarak bulunduğu yerler olduğunu, pazaryerlerinin de bu riskli grupta yer aldığını belirtti. Aliağa’da alınması gereken tedbir ve önlemler üzerine sürekli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Serkan Acar, ziyarette bulunan dernek başkanlarına teşekkür ederek şunları söyledi: “Şu an ülkemizde salgın hastalıkla mücadele süreci var. Bu konuyla ilgili İzmir Pazarcılar Derneği Başkanımız ve ilçe pazarcılar derneği başkanlarımızla diğer ilçelerde olduğu gibi Aliağa’mızda da bu süreci nasıl en az mağduriyetle sonuçlandırabiliriz diye bir uğraş içerisindeyiz. Aliağa’da süreci hep birlikte götürüyoruz. İnşallah en kısa sürede hem Aliağa’mız, hem İzmir’imiz hem de ülkemiz korona virüs salgınını atlatır ve olağana döner. Pazarcı esnafımız mağdur olmadan hem de halkımızın sağlığını tehlikeye atmadan pazar yerlerinde bu süreci nasıl en olumlu şekilde geçirebiliriz ona gayret ediyoruz.”

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