Pazarcı esnafından Başkan Serkan Acar’a tam destek

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ziyaret eden İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Aliağa Belediyesinin pazaryerlerinde halk sağlığı açısından aldığı tedbirleri desteklediklerini, Aliağa’ya ilçe dışından gelen pazarcıların pazaryerlerinde yaptıkları protesto gösterilerini kınadıklarını söyledi.

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Aliağa’ya ilçe dışından gelen pazarcıların pazaryerlerinde yaptıkları protesto gösterilerinin ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a ziyarette bulundu. Makam odasında gerçekleşen görüşmede Menemen Pazarcılar Derneği Başkanı Ahmet Altay ile İzmir Balıkçılar Temsilcisi Zülfikar Akay da yer aldı.

"Kınıyoruz"

Aliağa Belediyesinin pazar yerlerinde halk sağlığı açısından aldığı tedbirleri desteklediklerini belirten İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, yapılan protestoları kınadıklarını söyledi. Aliağa Belediyesi tarafından hem toplum sağlığını hem de Aliağa halkını korumaya yönelik bir uygulamaya gidildiğini de ifade eden Faysal Acar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen virüsle ilgili geçtiğimiz günlerde belediyemiz tarafından hem toplum sağlığını hem de Aliağa halkını korumaya yönelik bir uygulamaya gidildi. Belediyemizin tedbirlere yönelik çalışmalarını takdir ediyoruz. Bu süreçte esnafımızı temsil etmeyen birkaç protestocunun konuyu yanlış algılayarak maalesef tatsız birkaç söylemi olmuştur. Bunu kınıyoruz ve tasvip etmiyoruz. Belediye başkanımızın ve belediye yönetiminin halk sağlığı açısından aldığı tedbirlere desteğimizi belirtmek istiyoruz. Biz esnaf temsilcileri olarak ’önce sağlık’ diyoruz ve Aliağa’mıza en sağlıklı ve en makul fiyatta gıdayı sunmak için her zaman hazırız. Başkanımıza alınan bu tedbirlere yönelik şahsım, esnaf arkadaşlarımız ve Aliağa halkı adına teşekkür ediyorum. Ayrıca aralarında esnaf olmayan kişilerin de bulunduğu bir grubun kolluk kuvvetlerine karşı yaptığı tatsız söylemi de kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Yapılan davranış karşısında onlar adına özür diliyoruz. Yapılanların esnafımız ve halk adına yapıldığının farkındayız."