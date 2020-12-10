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Pazarcı esnafının talepleri masaya yatırıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.12.2020 15:50 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Süleymanpaşa’da yapılacak olan kapalı semt pazarları ile ilgili oda yetkililerini bilgilendiren Yüksel, Atatürk Mahallesi’nde yapılacak olan Kapalı Pazaryeri projesinin hayata geçirileceği alanı heyetle birlikte yerinde inceledi.
Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıda ilçede yapılması planlanan 7 adet kapalı pazaryeri projesi ile ilgili Tekirdağ Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu üyelerine bilgi veren Yüksel, Oda Başkanvekili Bekir Kaplan ve beraberindeki heyetle konu üzerinde istişarede bulundu.

Pazarcı esnafının talep ve beklentileri masaya yatırıldı
Toplantıda ayrıca pazaryerlerinde karşılaşılan sorunlar, salgınla mücadele tedbirleri, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması ile yapılacak olan kapalı pazaryerlerinde uygulanacak kurallar ve çalışma koşulları da gündeme geldi. Başkan Yüksel, Oda Başkanvekili Kaplan nezdinde pazarcı esnafının talep ve beklentilerini dinleyerek yapılması gerekenler konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
Toplantı sonrası Oda temsilcileri ile birlikte Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan kapalı pazaryeri projesini yerinde inceleyen Yüksel, yapılacak çalışmaların detayları ile ilgili heyetin görüşlerini not etti.

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