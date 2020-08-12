YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Pazarcılar arasındaki kavgaya bekçiler müdahale etti

Pazarcılar arasındaki kavgaya bekçiler müdahale etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.08.2020 13:24 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, semt pazarı içerisinde pazarcılar arasında çıkan kavgaya Mahalle ve Çarşı Bekçileri müdahale etti.Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesinde kurulu olan semt pazarında iki pazarcı arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Pazarcılar arasındaki kavgaya bekçiler müdahale etti

Adıyaman’da, semt pazarı içerisinde pazarcılar arasında çıkan kavgaya Mahalle ve Çarşı Bekçileri müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesinde kurulu olan semt pazarında iki pazarcı arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ihbar üzerine polis ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın olan mahalle ve çarşı bekçileri kavga eden pazarcıları ayırarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının olmaması sonrası olay yerinden ayrıldı. Kavga eden şahıslar, olay yerine gelen polis ekipleri ve diğer pazarcı esnaflarının araya girmesiyle barıştırıldı.

Pazarcılar arasındaki kavgaya bekçiler müdahale etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Bahçelievler’de lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi

Bahçelievler’de lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi

Adıyaman Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:33
Öğle
12:37
İkindi
16:23
Akşam
19:31
Yatsı
20:56

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Ertaş Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Akel Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı

Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek için dev Türk Bayrağı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.