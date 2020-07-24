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Pazarcılar esnafından Başkan Gültak’a teşekkür

MERSİN HABERLERİ  | 24.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın katkı ve destekleri sonucu kentte 34 yıldır faaliyet gösteren bin 500 üyeli Pazarcılar Esnaf Odası bir binaya kavuştu.

Pazarcılar esnafından Başkan Gültak’a teşekkür

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın katkı ve destekleri sonucu kentte 34 yıldır faaliyet gösteren bin 500 üyeli Pazarcılar Esnaf Odası bir binaya kavuştu. Oda Başkanı Abdulhalim Batur, onlarca yıl sonra bir binaya kavuşmalarını sağlayan Başkan Gültak’a teşekkür etti.
Batur, 34 yıldır faaliyet gösteren odaya kayıtlı esnaflar adına bir yer kazanmak için yılladır büyük uğraş ve mücadeleler verdiklerini, ancak özellikle Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın büyük desteği sayesinde, özlemini çektikleri bir binaya kavuştuklarını söyledi.
“Odamızın bir yere kavuşmasının baş mimarı Başkan Gültak’tır”
Mersin’de 1986’dan beri faaliyet gösteren, bin 500 üyeli Pazarcılar Esnaf Odası olarak, 4 merkez ilçede, 64 noktada haftanın 7 günü yaklaşık 650 bin kişiye taze ve ucuz meyve-sebze temin ettiklerini ifade eden Batur; “Yıllardır faaliyet gösteren odamızın, bugüne dek kendine ait bir yeri, bir binası olmamıştı. Odamızın, 2018 yılı seçiminde başkan seçildikten sonra, başta Akdeniz Belediye Başkanımız Muhammed Mustafa Gültak olmak üzere, merkez 4 ilçe belediye başkanımızla görüşmeler yaptık, hazırladığımız projeleri sunduk. Bugün bin 500 üyeli Mersin Pazarcılar Esnaf Odası’nın bir oda binasına sahip olmasının baş mimarı Başkan Gültak’tır. Kendisine, pazarcı esnafı ve ailelerimiz adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kendisinden razı olsun” dedi.
Öte yandan Mersin Pazarcılar Esnaf Odası’nın, Merin İş Merkezinde bulunan yeni yerinde, Başkanlık Odası, yönetim kurulu toplantı salonu ile konferans salonu, idari işler bölümü, misafir ağırlama bölümü, mutfak, mescit ve diğer eklentiler bulunuyor.

Pazarcılar esnafından Başkan Gültak’a teşekkür

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