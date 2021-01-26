YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Pazarcılar soğuk havada açık alana kurdukları soba ile ısınıyor

Pazarcılar soğuk havada açık alana kurdukları soba ile ısınıyor

26.01.2021 10:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da pazarcılar soğuktan korunmak için teneke içinde ateş yaktı.Erzurum’da etkili olan Sibirya soğukları pazarda ekmek parası kazanmaya çalışan pazar esnafını da olumsuz etkiliyor.

Erzurum’da pazarcılar soğuktan korunmak için teneke içinde ateş yaktı.
Erzurum’da etkili olan Sibirya soğukları pazarda ekmek parası kazanmaya çalışan pazar esnafını da olumsuz etkiliyor. Sabahın erken saatlerinde soğuk havada tezgah açan pazarcı esnafı ısınabilmek bazıları soba kurarken bazıları da teneke içerisinde ateş yakıyor. Kış aylarının gelmesiyle dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum’da pazarcı esnafı açık havaya kurdukları sobayla ısınmaya çalışıyor.

“Geceleri eksi 40’a düşüyor”
Açık havaya kurdukları soba ile ısınan pazarcı esnafı, “Erzurum’da hava şartları ağırlaştı iyice. Soğuk havalar kışın olumsuz yönlerinden biri. Gece eksi 40’ı buluyor gündüz de 17-18 arası değişiyor. O yüzde soba kurup ısınıyoruz hem de mal satıp eve ekmek götürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

Erzurum Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:32
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:55

Erzurum Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Ertugrul Gazı Eczanesi
Palandoken
Hastaneler Eczanesi
Yakutiye
Turgut Eczanesi
Yakutiye
İnci Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Fatıh Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

2020 yılı teknik destek programı 6. dönem sonuçları açıklandı

2020 yılı teknik destek programı 6. dönem sonuçları açıklandı

Erzurum'da kar timleri, kilometrelerce yol ağında karla mücadele ediyor

Erzurum'da kar timleri, kilometrelerce yol ağında karla mücadele ediyor

Büyükşehir’in kar timleri kırsalda da iş başında

Büyükşehir’in kar timleri kırsalda da iş başında

Palandöken Refah’ın İlçe Başkanı Kızıltaş’tan doğalgaz desteği önerisi

Palandöken Refah’ın İlçe Başkanı Kızıltaş’tan doğalgaz desteği önerisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.