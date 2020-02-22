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Pazarcılara empati diploması

ANKARA HABERLERİ  | 22.02.2020 09:55 | Son Güncelleme

Altındağlı pazarcılar eğitim sertifikalarını aldı.

Altındağlı pazarcılar eğitim sertifikalarını aldı. Altındağ sınırları içinde faaliyet gösteren yaklaşık 500 pazar esnafı, kişisel gelişim eğitim programını tamamladı.
Altındağlı pazar esnafı etkili iletişim, stres yönetimi ve beden dili konularında eğitim seminerine katıldı. 5 gün süren eğitim seminerini tamamlayan pazar esnafları, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan da katıldı. Sertifika törenin ardından, pazar esnafları Başkan Balcı ile birlikte Ali Ersoy Semt Pazarı’na giderek, aldıkları eğitimi gözler önüne serdi.
“Pazar yerlerimiz çiçek gibi oldu”
Eğitim seminerinin son gününde, kişisel gelişim uzmanı Adem Karafilik tarafından verilen son dersi başarıyla tamamlayan yaklaşık 500 pazar esnafı, Şair Baki Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Törende ilk olarak hep birlikte “Ahilik duası” edildi.
Ardından söz alan Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan, Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Asım Balcı’ya pazar esnafına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ayhan, “Daha 1 sene olmadı göreve geleli, başkanımız sağ olsun, pazar yerlerimiz çiçek gibi oldu. Sayesinde ilim, irfan öğrendik. Pazarlarımız güzel olunca müşteri daha çok geliyor, pazarcımız daha çok kazanıyor. Altındağ nasıl eski Altındağ değilse, pazarcımız da eski pazarcı değil Çok mutluyuz. Allah bin kere razı olsun” dedi.
Müşteri memnuniyeti şart
Pazar esnafının müşteri memnuniyetine dayanan ve interaktif satış hizmeti veren bir iş yaptığını söyleyen Başkan Asım Balcı ise zaman ayırıp eğitim programına katılan tüm pazar esnafına teşekkür etti. Başkan Balcı, “Hemşehrilerimize hizmet vermek için sabahın erken saatinde kalkıp hale gidiyorsunuz, sonra malları getirip tezgaha diziyor, tasnif ediyorsunuz. Kar, kış demeden ekmeğinizin, rızkınızın peşindesiniz. İşiniz zor, farkındayız. Pazar yerlerinin şartları ve sizlerin iletişimi ne kadar iyi olursa, o kadar çok iş yaparsınız, daha çok kazanırsınız. Bu nedenle şartları her bakımdan iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Sizin kazancınız, bizim de kazancımız”
Başpınar-Doğantepe pazar yerinin çok yakında faaliyete geçeceğinin müjdesini veren Başkan Balcı, yeni pazar yerleri hakkında da bilgi verdi. Başkan Balcı, “Gültepe Mahallesi pazar yerinin ihalesi yapıldı. Karapürçek’e ikinci kapalı pazar yerini yapacağız. Karacaören pazarı için ihale çok yakında yapılacak. Aydınlıkevler pazar yeri hemşehrilerimizin isteği üzerine eski yerine alındı.” dedi. Törenin ardından Ali Ersoy Semt Pazarı’na geçen pazar esnafları, aldıkları eğitimi gözler önüne serdi. Tezgahlarında sergiledikleri döviz ve pankartlar aracılığıyla müşterilerine “hoşgörü” mesajı veren pazarcılar, bundan sonra müşterilere davranış konusunda daha duyarlı olacaklarına söz verdi.
Empati önemli
Yıllardır pazarcılık yapan Mustafa Ataş, “Uzun yıllardır pazar esnafıyım. Hiç böyle bir eğitim almadık. Müşterilere davranışımıza ya da hitap şeklimize dikkat etmezdik. Nasıl edeceğimizi de bilmiyorduk. Ama öğrendim ki, çok önemliymiş. Bundan sonra empati yapacağız. Daha dikkatli olacağız. Bize bu imkanları sunan Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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