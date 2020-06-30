Pazarcılardan Başkan Söğüt’e teşekkür

Necmettin Erbakan Kapalı Pazarı’nda pazarcı esnafı, aydınlatma sorununu çözen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Necmettin Erbakan Kapalı Pazarı’nda pazarcı esnafını ziyaret etti. Başkan Şener Söğüt’e Başkan Yardımcısı Faruk Denli, meclis üyeleri ve Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin de eşlik etti. Pazarcı esnafı ile tek tek sohbet eden Başkan Şener Söğüt, özellikle pandemi süresince büyük duyarlılık gösteren esnafa teşekkür etti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Söğüt, “Pandemi süresince el ele vererek gerekli adımları attık. Sizler de bugün olduğu gibi bu kurallara uydunuz. Tehlike henüz geçmiş değil. Hala sosyal mesafe, maske ve temizlik noktasında aynı hassasiyetle ilerlememiz gerekiyor. Bir olursak, birlikte olursak inanıyorum ki bu zor süreçleri de atlatacağız. Buranın aydınlatılması ile ilgili sorunlar vardı. Hem esnafımız hem de odamızın talepleri doğrultusunda hemen çalışma başlattık. Ve görüyorum ki gerçekten çok güzel olmuş” dedi.

Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin de Başkan Şener Söğüt’e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Bizler için önemli bir sorundu. Sağ olun hemen müdahale ettiniz ve gerekli çalışmayı yaptırdınız. Sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



