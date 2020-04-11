YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Pazarcıların ürünlerini valilik satın aldı

Pazarcıların ürünlerini valilik satın aldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.04.2020 23:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle pazarcıların elinde kalan sebze ve meyveleri satın alma sözü veren Vali Davut Gül verdiği sözü yerine getirdi.Gaziantep Valisi Davut Gül, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle pazarcıların elinde kalan ürünleri satın alma sözü verdi.

Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle pazarcıların elinde kalan sebze ve meyveleri satın alma sözü veren Vali Davut Gül verdiği sözü yerine getirdi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle pazarcıların elinde kalan ürünleri satın alma sözü verdi. Verdiği sözü tutan Vali Gül, pazara çıkamayan esnafın ürünlerinin satın alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pazarcı esnafımızdan pazara çıkamadığı için bozulma ihtimali olan ürünlerini istiyorlarsa satın alacağımızı açıklamıştık, çok şükür hepsini satın aldık. Yarın müstakil manavlarla halde müstahsile ait ürünleri satın alacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Esenyurt’ta kapalı kalması gerek börekçi zabıta ekiplerinin denetimine yakalandı

Esenyurt’ta kapalı kalması gerek börekçi zabıta ekiplerinin denetimine yakalandı

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:29
Sabah
05:53
Öğle
12:36
İkindi
16:15
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Akkartal Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Erman Eczanesi
Sehitkamil
Gayem Eczanesi
Sehitkamil
Maya Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Barak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Şahinbey’de koronaya karşı zeytin yağlı sabun dağıtıldı

Şahinbey’de koronaya karşı zeytin yağlı sabun dağıtıldı

Burun Ameliyatında Beyin Kanaması Geçiren Kübra Öldü (5)

Burun Ameliyatında Beyin Kanaması Geçiren Kübra Öldü (5)

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.