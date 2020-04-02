Pazarda 3 metre kuralını ihlal ettiler: 784 TL para cezası kesildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs ile mücadele ve önleme çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen yeni genelde kapsamında denetlemelerde bulundu. Ekipler, iki pazarcı tarafından 3 metre kuralının ihlal edilmesi üzerine pazarcılara 392’şer TL para cezası kesti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge kapsamında semt pazarlarındaki denetimler arttırıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, yeni genelde kapsamında ilçede Perşembe günü kurulan halk pazarına gitti. Pazarın giriş ve çıkış kapılarını ayıran ekipler, aynı zamanda pazara giren vatandaşlara maske dağıttı. Vatandaşları meyve ve sebze seçimi yapılmaması konusunda uyaran ekipler, “Sağlığınız bizim için önemli lütfen el sürmeyiniz“ yazılı kağıtlar dağıtarak tezgahlarına konulmasını istedi.

Öte yandan denetlemede iki pazarcıya genelge kapsamında düzenleme getirilen en az 3 metre kuralını ihlal ettiği için cezai işlem uygulandı. Tezgahları arasında yalnızca 1 metre mesafe koyan pazarcılara emre aykırıdan dolayı Kabahatler Kanunu’na göre 392’şer TL para cezası kesildi. Ayrıca pazarda alışverişe gelen 65 yaş üzeri vatandaşlar da uyarılıp evlerine gönderildi. Aynı zamanda pazarın çıkışına “Buradan pazara giriş yasaktır. Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar sadece pazarın başı ve sonunda yapılmaktadır. Lütfen kurallara uyalım” yazılı pankart asıldı.