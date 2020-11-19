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Pazarda HES kodu denetimi yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 19.11.2020 15:12 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi, pandemi önlemleri kapsamında ilçe genelindeki pazarcı esnafına yönelik HES kodu denetimlerini sürdürüyor.Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından perşembe pazarında, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınması zorunlu olan HES Kodu ile ilgili denetim yapıldı.Yapılan denetimlerle pazarcı esnafının durumu kontrol ediliyor.

Safranbolu Belediyesi, pandemi önlemleri kapsamında ilçe genelindeki pazarcı esnafına yönelik HES kodu denetimlerini sürdürüyor.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından perşembe pazarında, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınması zorunlu olan HES Kodu ile ilgili denetim yapıldı.
Yapılan denetimlerle pazarcı esnafının durumu kontrol ediliyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde riskli durumda olan pazar esnafının tezgah açmasına müsaade edilmiyor. Ayrıca ekipler; maske, mesafe ve temizlik ile ilgili denetimlerini de titizlikle sürdürüyor.
HES Kodu uygulamasının hem pazarcı esnaflar hem de alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar için önemli olduğuna dikkat çeken Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Karabük genelinde vaka sayılarının artması sebebiyle biz de belediye olarak tüm birimlerimizle titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yoğunluğun fazla olduğu ve bulaş hızının yüksek olabileceği pazarlarda, ekiplerimiz denetimleri artırdı, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan bu uygulama, pazarcı esnafımız vatandaşlarla yoğun bir temas içerisinde oldukları için risk taşıyıp taşımadıkları tespit ediliyor’’ dedi.

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