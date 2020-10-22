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Pazarda sahte para ile alışveriş iddiası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir pazarda sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen şahıs ile parayı temin ettiği belirtilen şahıslar yakalanarak haklarında ‘Parada Sahtecilik’ suçlaması ile işlem yapıldı.Gedik mahallesinde pazarcılık yapan Y.Ö., kendisinden 10 liralık alışveriş yapan Y.Y.’nin 100 TL para verdiğini, kendisinin de 90 TL para üstü verdiği, şahıstan almış olduğu banknotun sahte olduğundan şüphelendiğini belirterek polise şikayette bulundu.

Eskişehir’de bir pazarda sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen şahıs ile parayı temin ettiği belirtilen şahıslar yakalanarak haklarında ‘Parada Sahtecilik’ suçlaması ile işlem yapıldı.
Gedik mahallesinde pazarcılık yapan Y.Ö., kendisinden 10 liralık alışveriş yapan Y.Y.’nin 100 TL para verdiğini, kendisinin de 90 TL para üstü verdiği, şahıstan almış olduğu banknotun sahte olduğundan şüphelendiğini belirterek polise şikayette bulundu. Şüpheli Y.Y., bahse konu sahte paraları tanıdığı Y.K. isimli şahıstan aldığını, yapılan işlerden sonra elde ettikleri kazancı yarı yarıya bölüştüklerini anlattı. Diğer şüpheli Y.K.’nin suçlamayı kabul etmediği, iki kişinin de gözaltına alınarak haklarında ’Parada Sahtecilik’ suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
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Sabah
07:09
Öğle
12:47
İkindi
15:47
Akşam
18:16
Yatsı
19:34
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