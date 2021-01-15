Pazarlar’da kar sevinci

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Pazarlar’da kar kalınlığı şehir merkezinde 15 santimetreye ulaşırken, mevsimin ilk yoğun kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Pazarlar İlçesinde sabah saat 5’de başlayan kar yağışı yağmaya devam ediyor. Vatandaşlar, bu yıl ilk kez düşen kar yağışına sevindi.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15 santimetre, yükseklerde ise 30 santimetreyi buldu. Etkili olan kar nedeniyle, çevre binaların çatıları ve park halindeki araçların üstü karla kaplandı; bembeyaz oldu. İlçe merkezindeki ve arazideki ağaç ve çiçeklerin üzerine düşen kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Pazarlar Belediyesi karla mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yoğun kar yağışının ulaşımı etkilemediği belirtildi. Yetkililer sürücülerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyardı.

Pazarlar’a mevsimin ilk yoğun karın yağması vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar, karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.

