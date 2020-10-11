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Pazaryeri Belediye binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 11.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye binasına dev Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı asıldı.Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Azerbaycan’da tarih yazıldığını belirterek, "Ermenistan’ın saldırgan tutumunu sürdürerek Azeri topraklarına saldırması biz Türkler tarafından kabul edilemez bir durum.

Pazaryeri Belediye binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye binasına dev Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı asıldı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Azerbaycan’da tarih yazıldığını belirterek, "Ermenistan’ın saldırgan tutumunu sürdürerek Azeri topraklarına saldırması biz Türkler tarafından kabul edilemez bir durum. Azerbaycan tüm gücüyle Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri alıyor. Artık güçlüyüz ve gücümüzün farkındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdaoğan’ın liderliğinde tek millet, iki devlet sloganıyla gerekeni yapıyoruz. Pazaryeri Belediyesi ve Pazarcık halkı olarak, iki kardeşin bayraklarını binamıza asarak kalbimizin Azerbaycan kardeşlerimizle birlikte attığını dosta düşmana gösteriyoruz" dedi.

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