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Pazaryeri çalışmalarına esnaftan teşekkür

14.01.2021 18:51 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Merkez Pazaryeri esnafı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek pazaryerinde devam eden güzelleştirme çalışmaları için teşekkür etti.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Merkez Pazaryeri esnafı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek pazaryerinde devam eden güzelleştirme çalışmaları için teşekkür etti.
Kdz. Ereğli merkez pazaryeri esnafı Mehmet Güçtekin, Baki Kasapoğlu, Abdullah Çelik, Mustafa Gümüş ve Eyüp Danışmaz, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Pazaryeri esnafı, Belediyenin sürdürdüğü güzelleştirme çalışmalarından çok memnun olduklarını belirterek Başkan Posbıyık’a çiçek takdim ettiler. Esnafın ziyaretine teşekkür eden Başkan Posbıyık, şunları söyledi: “Nazik ziyaretlerinize için çok teşekkür ediyorum. Beni eski günlere götürdünüz. Hatıralarım tazelendi. Manav dükkanımızda geçirdiğim çocukluk günlerimi hatırladım. Çoğunuz o dönemki ağabeylerimin evlatlarısınız.
Küçük dokunuşlarla pazar yerinde fark oluşturan çalışmalar yapıyoruz. Kasap ve manavların arka sokağı elbirliğiyle yeniden düzenlendi. Duvarları sıvandı, boyandı. Oluklar yenilendi. Yan duvara Orhan Veli’nin bir şiiriyle beraber sokak resmi yapılıyor. Ereğli, sanatçıların dokunuşlarıyla daha da güzelleşiyor. Bölge çiçeklendirildi, Ereğli için emek harcayan kadınların çabalarıyla ağaçlar süslendi. Çeşme ortaya çıkarıldı. Şiir dizeleri yazıldı. Çevresi yeniden düzenlendi. Sırada Balıkçılar Çarşısı var. Hazırlıklara başladık. Bu çalışmaların bir parçası olmak için gayret göstermeniz beni memnun ediyor. Tüm esnaf kardeşlerime bol kazançlar dileğiyle selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Birlikte olalım kentimizi güzelleştirmeye devam edelim.”
Başkan Posbıyık ziyaretin sonunda esnafa, içerisinde çeşitli ürünlerin yer aldığı Ereğli çantası hediye etti.

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