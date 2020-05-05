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Pazaryeri Kaymakamlığına Berker Çırak atandı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.05.2020 13:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile bazı atamalar gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamlığına Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Berker Çırak getirtildi.

Pazaryeri Kaymakamlığına Berker Çırak atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile bazı atamalar gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamlığına Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Berker Çırak getirtildi. Bartın’ın Ulus Kaymakamlığına Bilecik Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak görev yapan Anıl Alkal, Balıkesir’in Balya İlçe Kaymakamlığına Bilecik Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak görev yapan Burak Keser atandı.
Öte yandan bu 3 kaymakam 2019 yılının 10’uncu ayında bu ilçelerde kaymakam vekili olarak göreve başlarken, 5 Mayıs itibariyle kaymakam olarak atamaları yapıldı.

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Sabah
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Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:06
Yatsı
21:38

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Utku Eczanesi
Bozuyuk
Ünsal Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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