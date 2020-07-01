YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı gerçekleşti

Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı gerçekleşti

BİLECİK HABERLERİ  | 01.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1.

Bilecik’in Pazaryeri İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı İlçe Kaymakamı Berker Çırak Başkanlığında yapıldı.
Pazaryeri Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda 2019 yılı çalışma faaliyet raporları görüşülerek 2020 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği asil ve yedek üyelerin seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Alınca Köyü Muhtarı Sezai Güral ve Bozcaarmut Köyü Muhtarı Rıza Aydın Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi seçildi. İl Genel Meclis üyeleri Alaattin Emral, Mehmet Pulat’da seçime girmeden otomatik olarak Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi seçildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kendi yatağımda aldatıldım' 'Kendi yatağımda aldatıldım'
PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:28
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:27

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Utku Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük’te sevgi evlerini ziyaret etti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük’te sevgi evlerini ziyaret etti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.