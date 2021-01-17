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Pazaryeri’nde birçok köy yolu ulaşıma kapandı

17.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde akşam saatleri etkili olan kar yağışı nedeni ile birçok köy yolu ulaşıma kapandı.Pazaryeri ilçe merkezinde belediye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken, cadde ve sokaklarda kar temizleme işlemini sürdürüyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde akşam saatleri etkili olan kar yağışı nedeni ile birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
Pazaryeri ilçe merkezinde belediye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken, cadde ve sokaklarda kar temizleme işlemini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde bulunan ilçeye bağlı köylerde kar kalınlığı 60 santime kadar ulaşırken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri kar yağışı nedeni ile kapanan yollarda küreme işlemi gerçekleştirdi ve kapalı yollar ekiplerce açıldı.

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