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Pazaryeri’nde haşere ile mücadele çalışması yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 11.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye ekiplerince sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamda çöp konteyneri, kanalizasyon, yağmur suyu kanalları ilaçlandı.Pazaryeri Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekibi, sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamda ULV makinesi ile sisleme çalışmalarına başladı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye ekiplerince sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamda çöp konteyneri, kanalizasyon, yağmur suyu kanalları ilaçlandı.
Pazaryeri Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekibi, sivrisinek, karasinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları kapsamda ULV makinesi ile sisleme çalışmalarına başladı. İlçe sınırları içerisinde soğuk sisleme yöntemi ile yapılan ilaçlama sisteminde Sağlık Bakanlığı onaylı çevre sağlığı ilaçları kullanıldı.

"Ekiplerimiz sivrisinek, karasinek ve larva ile mücadele konusunda büyük bir hassasiyetle çalışıyor"
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ULV makinesi yardımıyla çalışmaları gerçekleştiren ekiplerin ilçe genelindeki çöp konteyneri, kanalizasyon, yağmur suyu kanallarında karasinek, sivrisinek ve larva ilaçlamalarını tamamlandığı belirtti. Tekin, "İlçe sınırlarımız içerisinde ilaçlama ekibimiz rutin olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Halkımızın rahat bir yaz geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Ekiplerimiz sivrisinek, karasinek ve larva ile mücadele konusunda büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Hem sağlık noktasında hem de sosyal anlamda vatandaşımızın konforlu bir yaşam sürmesi bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

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