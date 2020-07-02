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Pazaryeri’nde telefon dolandırıcılığı uyarısı

BİLECİK HABERLERİ  | 02.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü, artan telefon dolandırıcılığı sebebiyle vatandaşları uyardı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede "Yasin astsubay" olarak tanıtan bir şahsın dolandırıcılık yapmak maksadıyla köy muhtarları başta olmak üzere birçok vatandaşı arayarak, korku, baskı ile para talebinde bulunduğu tespit etti.

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü, artan telefon dolandırıcılığı sebebiyle vatandaşları uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede "Yasin astsubay" olarak tanıtan bir şahsın dolandırıcılık yapmak maksadıyla köy muhtarları başta olmak üzere birçok vatandaşı arayarak, korku, baskı ile para talebinde bulunduğu tespit etti. Bu durum sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, "Telefonla arayarak kendini polis, hâkim ve savcı olarak tanıtarak, korku, baskı ile para talebinde bulunan kişilere itibar etmeyiniz. Böyle bir durumda karşılaştığınızda ilçe merkezinde iseniz 155’i, köylerde ikamet ediyorsunuz 156 jandarma ihbar hatlarına arayarak bildirin" denildi.

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
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