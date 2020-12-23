YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Pazaryerinde ürünler tezgahta kalıyor

Pazaryerinde ürünler tezgahta kalıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 23.12.2020 23:12 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesi Batı Yakasında bulunan pazar yerlerindeki vatandaşlar satılan sebze-meyvelerin fiyatlarından yakındı.İlçenin Batı Yakasında bulunan Kapalı Pazaryerlerinde her Çarşamba günü tezgah açan pazar esnafları, kış mevsimi ve pandemi ortamında alım gücü ve satışların iyi denilecek düzeyde olduğunu söyledi.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Batı Yakasında bulunan pazar yerlerindeki vatandaşlar satılan sebze-meyvelerin fiyatlarından yakındı.
İlçenin Batı Yakasında bulunan Kapalı Pazaryerlerinde her Çarşamba günü tezgah açan pazar esnafları, kış mevsimi ve pandemi ortamında alım gücü ve satışların iyi denilecek düzeyde olduğunu söyledi. Vatandaşların korkuyla alışveriş yapmalarından kaynaklanan sebeplerden dolayı bazı haftalarda ürünlerinin tezgahlarda kaldığına şahit olduklarını söyleyen pazar esnafları, ürünlerini akşam saatlerine güçlükle satabildiklerini ancak bu dönemde içinde bulundukları durumun normal olduğunu da aktardı.
Kapalı pazaryerlerinden alışveriş yapan vatandaşlar ise, "Bütçemize göre alışveriş yapmaya çalışıyoruz ama ihtiyaçlarımız bitmeden paramız bitiyor. Fiyatlar cep yakıyor. Şuan pazarda en uygun ürün patates ve soğan. Fiyatların düşeceğine inanıyoruz” dedi.
Pazarda satışa sunulan bazı sebzelerin fiyatları şu şekilde: “Soğan ve patates 2 TL, pırasa 3 TL, brokoli, karnabahar ve domates 5 TL, salatalık 6 TL.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

Samsun Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:51
Öğle
12:39
İkindi
14:57
Akşam
17:17
Yatsı
18:44

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Doğuş Eczanesi
Ilkadim
Fulya Eczanesi
Ilkadim
Sema Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.