Pazaryeri’ndeki o sorun çözüme kavuşuyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Beşikli Mahallesi’nde sık sık yaşanan elektrik kesintisi sorununun çözümü noktasında Belediye Başkan Zekiye Tekin ile OEDAŞ proje uzmanları arasında çalışma yapıldı.

2021 yılı yatırım programı çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında cadde ve sokak aralarındaki elektrik tellerinin yeraltına alınması hedeflenirken Başkan Tekin, “İlçemizde özellikle Beşikli Mahallemizdeki elektrik kesintilerinin önlenmesi için trafolarımızın güçlendirilerek yenilenmesi, ilçemizde muhtelif cadde ve sokaklarda havadan geçen elektrik hatlarının yer altına alınması için Osmangazi Edaş Proje Uzmanları ile çalışma yaptık. 2021 yatırım programına alınan çalışmanın yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. İlçemize desteklerinden dolayı değerli büyüğümüz, gurur iftiharımız Enerji Bakanımız sayın Fatih Dönmez ve OEDAŞ Bilecik Müdürümüz sayın Hacı Kadir Aykut’a ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.



