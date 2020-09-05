YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Pazaryeri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı törenle kutlandı

Pazaryeri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı törenle kutlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98 yılı ilçede yapılan tören ile kutlandıHükümet Konağı önünde yapılan tören İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in Atatürk büstüne çelenk sunması ile başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98 yılı ilçede yapılan tören ile kutlandı
Hükümet Konağı önünde yapılan tören İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in Atatürk büstüne çelenk sunması ile başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, “Bağımsızlığımızı sürdürmek, başı dik insanlar olarak huzur içinde yaşamak, ecdadımızın 98yıl önce sergilediği kahramanlığı kuşanmakla mümkündür. Güzel ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü, 98 yıl önceki aynı ruh ve heyecanla kutluyoruz ve daima hep birlikte kutlayacağız. Bize bu onuru, bu sevinci, bu bayramı yaşatan kahramanlarımızı saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Anma ve kutlama merasimleri, bir yanıyla geçmişi hatırlamaya, bir yanıyla da geleceği tanzime vesiledir. Törenler, temsiller, konuşmalar, 98 yıl önceki anlayışı, 98 yıl önceki azim ve kararlılığı, 98 yıl önceki duruşu, bugüne ve geleceğe taşıma maksadı olmalıdır. Çünkü o anlayış, azim ve kararlılığa bugün de ihtiyacımız vardır; yarın da ihtiyacımız olacaktır. Bağımsızlığımızı sürdürmek, başı dik insanlar olarak huzur içinde yaşamak, ecdadımızın 98 yıl önce sergilediği kahramanlığı kuşanmakla mümkündür. Önce Vatan demenin, önce zafere, sonra da kıvanca dönüştüğü günü yaşıyoruz. 98 yıl önce toprağını canı pahasına savunmuş ve düşmana geçit vermeyerek bu toprakların Türk’ten başkasına yar olamayacağını göstermiştir. Tarih yazmak, tarih yapmak’ kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak mahiyet alır" diyen ve bu cennet vatanı büyük fedakarlıklarla bizlere armağan eden, başta devletimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan merhum gazimiz Refik Özberber amcamızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 5 Eylül kurtuluş gününü kutluyor, Cenab-ı Hak’tan yaşadığımız bu bayram sevincimizi daim kılmasını niyaz ediyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu
Program, İlçe Şehitliği ziyareti ile son buldu.
Pazaryeri ilçesindeki Törene İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yanı sıra kamu kurum yöneticileri, gaziler siyasi parti temsilcileri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!Hadise'nin klibi olay oldu: Enişte kıskanç galiba!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi
Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi
Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı

Bilecik Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:25
Öğle
13:04
İkindi
16:41
Akşam
19:33
Yatsı
20:55

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Varlık Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi
Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Traktörün çarptığı yaya hayatını kaybetti
"Bozüyük Mercimekli Mantısı" coğrafi işaretli ürün oldu
"Bozüyük Mercimekli Mantısı" coğrafi işaretli ürün oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.