Pazaryeri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı törenle kutlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98 yılı ilçede yapılan tören ile kutlandı

Hükümet Konağı önünde yapılan tören İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in Atatürk büstüne çelenk sunması ile başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, “Bağımsızlığımızı sürdürmek, başı dik insanlar olarak huzur içinde yaşamak, ecdadımızın 98yıl önce sergilediği kahramanlığı kuşanmakla mümkündür. Güzel ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü, 98 yıl önceki aynı ruh ve heyecanla kutluyoruz ve daima hep birlikte kutlayacağız. Bize bu onuru, bu sevinci, bu bayramı yaşatan kahramanlarımızı saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Anma ve kutlama merasimleri, bir yanıyla geçmişi hatırlamaya, bir yanıyla da geleceği tanzime vesiledir. Törenler, temsiller, konuşmalar, 98 yıl önceki anlayışı, 98 yıl önceki azim ve kararlılığı, 98 yıl önceki duruşu, bugüne ve geleceğe taşıma maksadı olmalıdır. Çünkü o anlayış, azim ve kararlılığa bugün de ihtiyacımız vardır; yarın da ihtiyacımız olacaktır. Bağımsızlığımızı sürdürmek, başı dik insanlar olarak huzur içinde yaşamak, ecdadımızın 98 yıl önce sergilediği kahramanlığı kuşanmakla mümkündür. Önce Vatan demenin, önce zafere, sonra da kıvanca dönüştüğü günü yaşıyoruz. 98 yıl önce toprağını canı pahasına savunmuş ve düşmana geçit vermeyerek bu toprakların Türk’ten başkasına yar olamayacağını göstermiştir. Tarih yazmak, tarih yapmak’ kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak mahiyet alır" diyen ve bu cennet vatanı büyük fedakarlıklarla bizlere armağan eden, başta devletimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan merhum gazimiz Refik Özberber amcamızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 5 Eylül kurtuluş gününü kutluyor, Cenab-ı Hak’tan yaşadığımız bu bayram sevincimizi daim kılmasını niyaz ediyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu

Program, İlçe Şehitliği ziyareti ile son buldu.

Pazaryeri ilçesindeki Törene İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yanı sıra kamu kurum yöneticileri, gaziler siyasi parti temsilcileri katıldı.

