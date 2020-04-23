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Pazaryerlerinde maske dağıtımına devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 23.04.2020 12:45 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, maskesiz girişin yasak olduğu pazaryerlerinde maske dağıtımına devam ediyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların maskeye kolay ulaşabilmesi için birçok alanda olduğu gibi, pazaryerlerinde de dağıtımına devam ediyor.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla on binlerce maskeyi vatandaşlara ulaştıran Büyükşehir, bu uygulamaya şehir içi otobüsleri kullanan maskesiz yolculara maske temin ederek başlamıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, maskesiz girişin yasak olduğu pazaryerlerinde maske dağıtımına devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların maskeye kolay ulaşabilmesi için birçok alanda olduğu gibi, pazaryerlerinde de dağıtımına devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla on binlerce maskeyi vatandaşlara ulaştıran Büyükşehir, bu uygulamaya şehir içi otobüsleri kullanan maskesiz yolculara maske temin ederek başlamıştı. Sokağa çıkma yasağından dolayı Halk Ekmek’in evlere yaptığı ekmek servisinde de maskeyi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştıran Büyükşehir, pazaryerlerinde de bu uygulamasını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Salı Pazarı’nda başlanan maske dağıtımını yapan AYBA personeli, bu hafta da pazaryerlerinde vatandaşlara maskelerini ulaştırmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı paketler hijyen şartları dikkate alınarak hazırlandı. Hijyen şartları ve kolay ulaşılabilir olmasından dolayı bu uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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