YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Pedallar spor haftası için çevrildi

Pedallar spor haftası için çevrildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.09.2020 13:24 | Son Güncelleme

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir araya gelen yaklaşık 50 bisikletli, eş zamanlı pedal çevirerek Eskişehir’de düzenlenen programı başlattı.Eskişehir’de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farklı spor dallarından birçok sporcu bir araya geldi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir araya gelen yaklaşık 50 bisikletli, eş zamanlı pedal çevirerek Eskişehir’de düzenlenen programı başlattı.
Eskişehir’de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farklı spor dallarından birçok sporcu bir araya geldi. Program, Yeni Eskişehir Stadyumu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaklaşık 50 bisikletli sporcunun pedal çevirerek Dede Korkut Parkı’na hareket etmesiyle başladı. Sporun önemine dikkat çekilmesi amaçlanan spor haftası 81 ilde başladı. Programa katılan sporcular, vatandaşları spor yapmaya davet etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Eskişehir Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:55
İkindi
16:19
Akşam
18:59
Yatsı
20:17
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mihalgazi’de Korona denetimi
Mihalgazi’de Korona denetimi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.