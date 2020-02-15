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Pediatri polikliniğinin duvarları matematiksel objelerle renklendirildi

ERZURUM HABERLERİ  | 15.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Matematik öğretmeni Fatma Tufançlı koordinatörlüğünde yürütülen projede, öğrencilerle birlikte Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi pediatri polikliniği duvarları matematiksel objelerle renklendirildi.Bu projede matematikle çocuklar arasında bir bağ kurarak matematiğe olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini belirten Fatma Hoca, ayrıca hastaneye gelen çocukların ilgilerini başka bir noktaya kaydırarak hastane ortamının vermiş olduğu endişelerden uzaklaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Matematik öğretmeni Fatma Tufançlı koordinatörlüğünde yürütülen projede, öğrencilerle birlikte Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi pediatri polikliniği duvarları matematiksel objelerle renklendirildi.
Bu projede matematikle çocuklar arasında bir bağ kurarak matematiğe olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini belirten Fatma Hoca, ayrıca hastaneye gelen çocukların ilgilerini başka bir noktaya kaydırarak hastane ortamının vermiş olduğu endişelerden uzaklaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

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