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Pedro Henrique tedavi oluyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.07.2020 09:28 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique hacamat yaptırdı.Geride kalan Pazartesi günü Kayseri’de oynanan Beşiktaş maçında ayak bileğinden sakatlanan Pedro Henrique’nin tedavisi sürüyor.

Pedro Henrique tedavi oluyor

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique hacamat yaptırdı.
Geride kalan Pazartesi günü Kayseri’de oynanan Beşiktaş maçında ayak bileğinden sakatlanan Pedro Henrique’nin tedavisi sürüyor. Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan ve Kayseri’de kalan futbolcunun Gaziantep FK ile oynanacak maça yetişmesi için çaba sarf ediliyor.
Bugün ayak bileğine hacamat yapılan Pedro Henrique, tedavisi ile ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken acı çektiğini ve sıkıldığını dile getirdi.

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