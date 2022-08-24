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Pegasus’a EuroFinance’tan “Risk Yönetimi ve Dayanıklılık” ödülü

24.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu: - "EuroFinance tarafından layık görüldüğümüz bu önemli ödül de bizim için büyük bir gurur kaynağı”

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, EuroFinance Treasury Excellence Awards 2022 kapsamında “Risk Yönetimi ve Dayanıklılık” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, EuroFinance tarafından her yıl düzenlenen EuroFinance Treasury Excellence Awards kapsamında “Risk Yönetimi ve Dayanıklılık” kategorisinde ödül kazandı.

“Risk Yönetimi ve Dayanıklılık Ödülü”, çalışanlarını koruyan ve şirketlerinin ayakta kalmasını sağlayan akıllı risk yönetimi eylemlerini hayata geçiren şirketlere veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, havacılığın salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Seyahat kısıtlamaları sebebiyle hiç uçuş gerçekleştiremediğimiz aylar oldu. Bu zorlu dönemde hazine işlemlerimizi yönetirken odaklandığımız ana konular, özkaynaklarımızın korunması ve salgının devam etmesi durumunda nakit akışımızın etkin şekilde yönetilmesiydi. Hazine pozisyonumuzu günlük olarak yöneterek bu dönemden başarıyla çıktığımıza inanıyoruz.

Özellikle brent petrol fiyatlarını yakından takip ederek hedge politikamızı sürekli güncelledik. Nakit durumumuzu kontrol altında tutmak ve fonlama ihtiyacımızı karşılamak için kredi kullandık, USD cinsi Eurobond ve TL cinsi tahvil çıkardık. Bütün bunları bir yıl içerisinde gerçekleştirdik ve 2019 yıl sonu rakamlarına yaklaşan bilanço sonuçlarımızla salgından güçlenerek çıkan bir hava yolu şirketi olduk. EuroFinance tarafından layık görüldüğümüz bu önemli ödül de bizim için büyük bir gurur kaynağı.”

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