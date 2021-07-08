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Pehlivanlar ağır olduğu için manda yerine dana derisinden yapılan kispeti tercih ediyor

08.07.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son kispet ustalarından Uğur Kesen: "Eskiden manda derisinden yapılan kispetler 8-10 kilo ağırlığındaydı. Günümüzde pehlivanlar rahat etsin diye dana derisinden yaptığımız kispetlerin ağırlığını 2 kiloya kadar düşürdük"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Pehlivan pantolonu olarak bilinen kispet, ustalarının ellerinde kültürel bir öğe olarak geleceğe taşınıyor.

El işçiliği ve ustalıkla manda ve dana derisinden hazırlanan kispeti diken usta sayısı da gün geçtikçe azalıyor.

Türkiye'deki az sayıdaki kispet ustasından biri olan Uğur Kesen, geleneksel, el yapımı kispet üretiminin devamı için mücadele veriyor.

Tarihi Kırkpınar güreşleri öncesi Kesen, kaybolmaya yüz tutan mesleğini AA muhabirine anlattı.

Mesleğe babasının arkadaşı Bigalı İrfan Şahin ustadan el alarak başladığını belirten Kesen, yaklaşık 20 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü belirtti.

Kesen, Samsun'da "Kispetci Uğur" olarak bilindiğini ve Türkiye'nin bütün pehlivanlarına kispet yaptığını anlattı.

Her sene yaklaşık 1500 adet kispet yaptığını dile getiren Kesen, "Türkiye'nin bütün pehlivanlarına kispet yapıyoruz. Başpehlivanlar er meydanına bizim kispetlerimizi giyerek çıkıyor. Kispet pehlivanın yarısıdır. Kispet iyi olmazsa pehlivan güreş yapamaz. İyi kispet zafere götürür. Kispetin de önemli özellikleri vardır. Kasnak tarafı geniş ve sert, alt tarafın mutlaka yumuşak olması gerekir. Kispet giyen pehlivan rahat etmelidir." diye konuştu.

- Ağırlığı 2 kiloya kadar düştü

Uğur Kesen, eskiden kispetlerin manda derisinden yapıldığını, ancak ağırlığından dolayı güreşçileri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Dana derisinden yapılan kispetin manda derisine nazaran 6-7 kilo daha hafif olduğunu aktaran Kesen, "Eskiden manda derisinden yapılan kispetler 8-10 kilo ağırlığındaydı. Günümüzde pehlivanlar rahat etsin diye dana derisinden yaptığımız kispetlerin ağırlığını 2 kiloya kadar düşürdük." ifadelerini kullandı.

Kispetlerin boyuna göre 500 ile 1500 lira arasında satıldığını anlatan Kesen, kispetin bakımıyla ilgili pehlivanlara önerilerde bulunarak, sıcak suyla değil mutlaka soğuk suyla yıkanması gerektiğini belirtti.

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