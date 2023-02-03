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Pek çok nasıl yazılır, pek çok yazımı nasıl olmalıdır Pek çok ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.01.2023 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Türkçedeki birçok kelime farklı dillerden gelmiş ve zamanla dönüşüp dönüşerek Türkçeleşmiştir. Dilimizin zenginliğinin bir nedeni de iki farklı kelime ya da fiilin bir araya gelerek yeni anlamda birleşik türde kelimeler ve filler türetmesidir. Pek çok da bu özelliklere sahip bir ifadedir.

Pek çok nasıl yazılır, pek çok yazımı nasıl olmalıdır Pek çok ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçedeki birçok kelime farklı kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşur. Bu tür kelimelere birleşik kelimeler denir. Bazı durumlarda farklı bir anlama karşılık gelmesi için bir araya getirilen iki kelime birleşik yazılır. Bazen de ayrı olarak yazılmalıdır. İki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan sıfatlardan biri de pek çoktur. Pek çok TDK (Türk Dil Kurumu) resmi internet sayfasında bulunan Güncel Türkçe Sözlük’e göre “yeterli olandan fazla, bir hayli” olarak tanımlanmıştır, sıfat türündedir.

Pek çok nasıl yazılır?

Halk arasında kullanılan günlük konuşma dilinde sıkça yer alan ifadelerden biri olan pek çok, yazılırken söylendiği şekilde yazılmamalıdır. Bu ifade genel olarak birçok kelimesi ile karıştırılarak yanlış yazılır. Cümle içindeki ifadeyi pekiştirmek için kullanılan pek çok, ayrı yazılan bir sıfattır. Pek çok yazımı genel olarak karıştırılsa da bitişik değil ayrı olarak yazılması gereken bir ifadedir.

Pek çok ayrı mı yazılır?

Pek çok sıfatı, yazımında en sık hataya düşülen kelimelerden biridir. Ayrı yazılması gerekir. Ayrı yazılmasının sebebi Türkçedeki yazım kuralından gelir. Bu kurala göre iki sözcük yan yana getirildiği zaman ikisi de anlamını kaybetmiyorsa bu iki sözcük ayrı şekilde yazılmalıdır.

Pek çok bitişik mi yazılır?

Bitişik yazılan sıfatlardan biri olan pek çok bitişik yazım kuralına sahiptir. Pek çok doğru yazılışı için bazı örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bugüne dek pek çok hata yaptı ve ben her seferinde bütün hatalarını affettim.
  • O şarkıcının hayranları zamanında pek çoktu ama bugün onu hiç kimse hatırlamıyor, ne yazık!

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