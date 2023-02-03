Pek çok nasıl yazılır, pek çok yazımı nasıl olmalıdır Pek çok ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçedeki birçok kelime farklı kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşur. Bu tür kelimelere birleşik kelimeler denir. Bazı durumlarda farklı bir anlama karşılık gelmesi için bir araya getirilen iki kelime birleşik yazılır. Bazen de ayrı olarak yazılmalıdır. İki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan sıfatlardan biri de pek çoktur. Pek çok TDK (Türk Dil Kurumu) resmi internet sayfasında bulunan Güncel Türkçe Sözlük’e göre “yeterli olandan fazla, bir hayli” olarak tanımlanmıştır, sıfat türündedir.

Halk arasında kullanılan günlük konuşma dilinde sıkça yer alan ifadelerden biri olan pek çok, yazılırken söylendiği şekilde yazılmamalıdır. Bu ifade genel olarak birçok kelimesi ile karıştırılarak yanlış yazılır. Cümle içindeki ifadeyi pekiştirmek için kullanılan pek çok, ayrı yazılan bir sıfattır. Pek çok yazımı genel olarak karıştırılsa da bitişik değil ayrı olarak yazılması gereken bir ifadedir.

Pek çok ayrı mı yazılır?

Pek çok sıfatı, yazımında en sık hataya düşülen kelimelerden biridir. Ayrı yazılması gerekir. Ayrı yazılmasının sebebi Türkçedeki yazım kuralından gelir. Bu kurala göre iki sözcük yan yana getirildiği zaman ikisi de anlamını kaybetmiyorsa bu iki sözcük ayrı şekilde yazılmalıdır.

Pek çok bitişik mi yazılır?

Bitişik yazılan sıfatlardan biri olan pek çok bitişik yazım kuralına sahiptir. Pek çok doğru yazılışı için bazı örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: