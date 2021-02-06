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Pelitli konut bölgesinde tapular verildi

06.02.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen tapu teslim töreninde, Pelitli Mahallesi konut bölgesindeki hak sahiplerinin tapuları verildi.Mahallelerdeki tapu sorununu çözmek üzere çalışmalara başlayan Gebze Belediyesi, imar uygulamalarının tamamlandığı bölgelerdeki hak sahiplerine tapularını düzenlenen törenle teslim ediyor.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen tapu teslim töreninde, Pelitli Mahallesi konut bölgesindeki hak sahiplerinin tapuları verildi.
Mahallelerdeki tapu sorununu çözmek üzere çalışmalara başlayan Gebze Belediyesi, imar uygulamalarının tamamlandığı bölgelerdeki hak sahiplerine tapularını düzenlenen törenle teslim ediyor. Geçtiğimiz gün Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenen tapu teslim töreninde imar uygulamasının tamamlandığı Pelitli Mahallesi GK 6 Konut Bölgesi’ndeki hak sahiplerine tapuları protokol tarafından takdim edildi.

Geniş katılım
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, birim müdürleri, meclis üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

1 milyon 250 bin metrekare
Programın açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Zinnur Büyükgöz, "Bugün burada yine bir tapu dağıtımını yaşamış olacağız. Bugüne kadar sizlerin yıllardır özlemle beklediği çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla 1 milyon 250 bin metrekare alanın tapuları dağıtılmış olacak. İlerleyen süreçte köyler bölgesinin yüzde 75’inin tapu sorununu çözmüş olacağız. Bu çalışmalar aşkla ve şevkle sizlere ulaştırılıyor. Bizim vazifemiz sizi memnun etmek" ifadelerini kullandı.

"İşin özü aşkla çalışmak"
Başkan Büyükgöz’ü tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İşin özü aşkla çalışmak tam da bu çalışmaları anlatıyor. Belediyeler çalışır. Belediyeler halka ait kurumlardır. Bu milletin evleridir. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 125 hektarlık alanda imar çalışmaları tamamlandı. Köylerde yüzde 47’lik imar çalışması tamamlandı. Böyle kolay kolay söylenir ancak bu çalışmaların arkasındaki emeği biz biliyoruz. Devlet halk için vardır. Halk yoksa bütün bu kurumlara ihtiyaç yoktur.
Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları ve hediyeleri protokol tarafından takdim edildi.

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