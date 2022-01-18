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Pelitözü Göleti'nde su seviyesi düştü

18.01.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelitözü Göleti'nde su seviyesi düştü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yağış azlığı nedeniyle Pelitözü Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 35 metre çekildi.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta, 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip Pelitözü Göleti, 1980'li yıllarda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sulama amaçlı oluşturuldu.

Florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında ilgi görüyor.

Çevresinde kafe ve restoranların da inşa edildiği gölet, kış mevsiminde işletmelerin kapalı olması ve havaların soğumasıyla sessizliğe büründü.

Yağış azlığı nedeniyle göletin su seviyesi düştü. Pelitözü Göleti'nde suların kıyıdan yaklaşık 35 metre çekildiği görüldü.

Gölette, kıyıdan itibaren çekilmenin en yoğun gözlendiği noktalar dron ile havadan görüntülendi.

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