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Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

17.08.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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