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Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

17.07.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle yaşanan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır dileriz."​​​​​​​

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