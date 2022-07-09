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Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Şahin, baba ocağı Afyonkarahisar'a getirildi

09.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Şahin, baba ocağı Afyonkarahisar'a getirildi

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Şahin, baba ocağı Afyonkarahisar'a getirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Şahin (28), tedavisinin ardından Afyonkarahisar'a geldi.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından ambulansla İhsaniye ilçesi Aşağıtandır köyündeki babaevine nakledilen Şahin'i, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümni karşıladı.

Şahin'in anne ve babası duygusal anlar yaşadı.

Anne Şerife Şahin, oğlunun evine gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "1,5 ay hastanede kaldı. Sağlığı da çok iyi şükür. Mutluyuz." dedi.

Kumartaşlı, gazinin yaralandıktan sonra hastanede ameliyatlar geçirdiğini dile getirdi.

Ramazan Şahin'in 1,5 ay sonra kalan tedavisine devam edileceğini anlatan Kumartaşlı, "Buna da şükür. Gelmesi bize bayram hediyesi oldu. Ailesine, akrabalarına ve çevresine Allah sağlık versin. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diliyoruz." diye konuştu.

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Şahin, baba ocağı Afyonkarahisar'a getirildi

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