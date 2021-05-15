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Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit düşen askerin cenazesi, törenle memleketi Isparta'ya uğurlandı

15.05.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit düşen askerin cenazesi, törenle memleketi Isparta'ya uğurlandı

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Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın naaşı, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Isparta'ya gönderildi.

Şehit Özdamar için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Özdamar'ın tabutu, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.

Daha sonra şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na, buradan da Isparta'ya gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden TSK unsurlarına bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Özdamar, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

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