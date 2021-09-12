Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan askerin Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Ilgın Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Aytekin Yılmaz, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve Akşehir Belediye Bakanı Salih Akkaya, şehit Erdem'in (23) Adsız Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Şehadet haberinin ulaştırılmasının ardından Erdem'in yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin babaannesi Döndü Erdem, "Ben bu dünyaya kazık mıyım? Ne acılar gördüm ben. Bu kaçıncı acı? Ben niye hala buradayım?" diyerek gözyaşı döktü.

Akşehir Belediyesi ekiplerince şehidin evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehidin babası Metin ve annesi Nesibe Erdem'in vefat ettiği, babaannesiyle yaşadığı, Tuğba, Navruz, Sevgi ve Fadime isimli 4 kardeşinin bulunduğu, ilk görev yerinin Şırnak Gülyazı olduğu, bir yıldır görev yaptığı ve 10 gün önce izne geldiği öğrenildi.

Şehidin naaşının yarın öğle vakti Akşehir Şehitliği’nde toprağa verileceği belirtildi.

