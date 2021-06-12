YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesindeki mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesindeki mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

12.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesindeki mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

1/

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Pençe-Şimşek operasyonu bölgesindeki bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada yapılan arama-tarama faaliyetinde 2 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 35 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildi."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
19 yıl sonra yurda dönen çini eserler restorasyona alınacak19 yıl sonra yurda dönen çini eserler restorasyona alınacak
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 12 Haziran Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:53
İkindi
16:51
Akşam
20:24
Yatsı
22:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cumartesi

Aybala Eczanesi
Cankaya
Belit Eczanesi
Cankaya
Lina Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.