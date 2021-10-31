YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

31.10.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Trabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturulduTrabzon'un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları teknolojiyle buluşturuldu

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ekim Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:37
İkindi
15:28
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Pazar

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Aykut Eczanesi
Cankaya
Feride Eczanesi
Cankaya
Gürbüzer Eczanesi
Cankaya
Hamdibey Eczanesi
Cankaya
Nişantaşı Eczanesi
Cankaya
Park Dilek Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.