Pencereler 23 Nisan coşkusu için süslendi

Samsun'da vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100. yıl coşkusuyla kutlamak için pencerelerini süsledi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak.

Bayram coşkusunu eve taşımak isteyen bazı çocuklar ve vatandaşlar, Samsun'da pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Evden çıkamayan çocuklar da pencerelere "23 Nisan" yazılı dövizler astı.

